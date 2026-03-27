Массовая проверка торговли вейпами пройдет в Нижнем Новгороде
Массовая проверка торговых точек на предмет незаконной продажи вейпов пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Рейды проведут сотрудники правоохранительных, контролирующих и надзорных органов, а также министерств промышленности, образования и органов местного самоуправления. Замгубернатора Андрей Чечерин напомнил, что торговля никотиносодержащей продукцией ближе 100 м от школ, детсадов, вузов и учреждений дополнительного образования запрещена.
Ранее губернатор Глеб Никитин предложил ограничить торговлю вейпами. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промпродукции поддержала полный запрет вейпов в РФ.