Массовая проверка торговли вейпами пройдет в Нижнем Новгороде

Массовая проверка торговых точек на предмет незаконной продажи вейпов пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Рейды проведут сотрудники правоохранительных, контролирующих и надзорных органов, а также министерств промышленности, образования и органов местного самоуправления. Замгубернатора Андрей Чечерин напомнил, что торговля никотиносодержащей продукцией ближе 100 м от школ, детсадов, вузов и учреждений дополнительного образования запрещена.

Ранее губернатор Глеб Никитин предложил ограничить торговлю вейпами. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промпродукции поддержала полный запрет вейпов в РФ.

