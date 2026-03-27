В Волгограде производителя радиаторов через суд обязали создать санитарную зону

Красноармейский районный суд Волгограда удовлетворил иск Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры к предприятию, производящему детали для радиаторов. Надзорное ведомство требовало устранить нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха, сообщили в прокуратуре.

Проверка выявила, что компания использовала производственную площадку без утвержденной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и при этом допускала выбросы вредных веществ. Отсутствие санитарно-защитной зоны нарушает правила безопасности для людей и природы, отметили в ведомстве.

Решение суда исполнено. «Во исполнение судебного решения организацией обеспечено установление санитарно-защитной зоны предприятия в соответствии с требованиями законодательства», — сказано в релизе.

Нина Шевченко