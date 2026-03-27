В аэропорт Геленджика запустят прямые рейсы из Сургута, Уфы и Екатеринбурга

В Геленджик возобновятся полеты из Тюмени, Сургута, Уфы и других городов России. Об этом заявил глава курорта Алексей Богодистов.

Мэр Геленджика сообщил, что с 29 марта аэропорт переходит на весенне-летнее расписание, и в этом сезоне рейсы будут выполнять семь авиакомпаний по десяти направлениям. Алексей Богодистов подчеркнул, что в Геленджик также возвращаются прямые рейсы из Самары, Казани, Красноярска и Екатеринбурга. Перелеты между этими городами и Геленджиком не осуществлялись с 2021 года.

Авиасообщение до Геленджика в рамках весенне-летнего расписания наладят из московского аэропорта «Домодедово», до черноморского курорта начнут летать самолеты авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга. Алексей Богодистов предположил, что количество рейсов заметно возрастет по сравнению с прошлым летом. Навигация продлится до 24 октября.

По словам главы администрации Геленджика, по итогам 2025 года городской аэропорт обслужил более 28 тыс. пассажиров и произвел 338 рейсов.

София Моисеенко