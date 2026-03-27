С начала 2026 года аэропорт Геленджика обслужил более 28 тысяч пассажиров

С начала этого года сотрудники аэропорта Геленджика обслужили более 28 тыс. пассажиров и выполнили 338 рейсов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, с 29 марта аэропорт курорта переходит на весенне-летнее расписание. В этом сезоне рейсы будут выполнять семь авиакомпаний по десяти направлениям. Возобновят прямые рейсы в Тюмень, Красноярск, Екатеринбург, Сургут, Казань, Самару и Уфу.

«Расширяется список аэропортов и авиакомпаний, через которые можно прилететь в Геленджик,— это московский аэропорт Домодедово, и авиакомпания "Россия" снова начнет летать из Санкт-Петербурга»,— отметил Алексей Богодистов.

По сравнению с прошлым летом количество рейсов значительно вырастет. Навигация продлится до 24 октября.

Алина Зорина