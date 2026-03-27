Зарубежные СМИ: Каковы варианты развития событий на Ближнем Востоке?

США могут отправить еще 10 тыс. военных в Иран, по крайней мере, об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне. Тем временем в Иране идет мобилизация, пресса пишет о потоке добровольцев. При этом Дональд Трамп вновь заявил, что переговоры с Тегераном «идут очень хорошо». 23 марта глава Белого дома объявил о пятидневной паузе в ударах по энергетическим объектам Ирана, но теперь решил продлить ее до 6 апреля. Западные СМИ рассуждают, как могут развиваться события в регионе. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

По данным CNN, у Дональда Трампа фактически не осталось «идеальных» вариантов в Иране. На случай провала дипломатических усилий Белый дом рассматривает несколько сценариев эскалации. В частности, операцию на ядерные объекты в попытке изъять обогащенный уран или захват острова Харк, через который проходит 90% нефтяного экспорта страны, а также других стратегических точек в регионе. По словам источников телеканала, в администрации все больше уверены, что наземная операция необходима. Сам Трамп пока колеблется и якобы отложил удары по энергетическим объектам как раз в надежде на прогресс в переговорах.

The Wall Street Journal выяснил, что Пентагон рассматривает возможность отправки на Ближний Восток еще 10 тыс. военных, включая пехоту и бронетехнику. При этом в регионе уже находятся около 5 тыс. морских пехотинцев и подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии. Масштабное наращивание сил может стать для Белого дома как новым рычагом давления в переговорах, так и инструментом в развитии сценария «финального удара» по Ирану.

В Тегеране возможность наземного столкновения также учитывают. По данным агентства Tasnim, власти уже мобилизовали 1 млн человек на случай вторжения США с юга. Кроме того, растет и число заявок от добровольцев, которые хотят вступить в структуры Корпуса стражей исламской революции и регулярной армии. Источники утверждают, что в стране растет патриотический настрой и готовность дать жесткий ответ американцам.

Несмотря на военные приготовления, дипломатический трек формально сохраняется. Как замечает Reuters, Трамп продлил паузу в ударах по энергетическим объектам по просьбе Ирана, однако Тегеран заявил, что ничего не запрашивал.

Единственный представленный проект мирного плана вызвал много противоречий. В США требуют демонтажа ядерной программы, ограничения ракетных вооружений и фактического контроля над Ормузским проливом. Иран, в свою очередь, настаивает на гарантиях безопасности, репарациях и сохранении контроля над проливом, а также требует учитывать интересы союзников, включая Ливан. По словам источников, переговоры все еще идут через посредников — Пакистан, Турцию и Египет.