Средний срок POS-кредита в Прикамье вырос почти на 20%

Среднего срок оформленного в торговых точках POS-кредита составил в Пермском крае 15,1 месяца, увеличившись по сравнению с февралем прошлого года на 2,5 месяца, или на 19,8%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), проводившее исследование среди

30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования.

Помимо Пермского края в список регионов с наиболее серьезной динамикой роста среднего срока POS-кредитов в феврале вошли республики Дагестан (+25,8%) и Северная Осетия — Алания (+25,4%), Оренбургская (+20,0%) и Волгоградская (+20,0%) области.

В целом по России в феврале 2026 года средний срок POS-кредитов составил 14,6 месяца, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,5%.