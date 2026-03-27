В Минводах заведующего аптекой подозревают в махинациях на 1,4 млн рублей

В Минеральных Водах бывшего заведующего аптекой подозревают в незаконном получении более 1,4 млн руб. через подделку документов о рабочем времени. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 5 ст. 327 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, подделка официальных документов). По версии следствия, с августа 2021 года по октябрь 2025 года обвиняемый оформил свою дочь на должности заведующей отделом готовых лекарственных форм и по совместительству фармацевта аптеки. Мужчина вносил в табели учета рабочего времени ложные данные об отработанных дочерью часах. Следователи устанавливают все обстоятельства и собирают доказательства.

Константин Соловьев