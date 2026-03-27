Жительнице Гуково вынесен приговор за мошенничество с освобождением подсудимых

Гуковский городской суд приговорил к пяти с половиной годам общего режима Анжелу Феллер по обвинению в 20 эпизодах мошенничества на 7,6 млн руб. Фигурантка предлагала потерпевшим услуги по освобождению от уголовной ответственности, в получении соцвыплат и инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде фигурантка признала вину частично. С Анжелы Феллер в пользу потерпевших взыскано более 7,6 млн руб.

До вступления приговора в законную силу подсудимая пробудет под стражей.

Наталья Белоштейн