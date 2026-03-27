Navio переехал в ICON

Компания Navio, специализирующаяся на технологиях автономного вождения и решениях в области искусственного интеллекта, арендовала около 700 кв. м в бизнес-центре ICON, расположенном на улице Марата, 69–71. Как рассказали в Bright Rich | CORFAC International, которые выступили брокером сделки, помещение было сдано в готовом виде, что позволило арендатору оперативно провести переезд. Как отметили в Bright Rich, технологические компании предъявляют повышенные требования к качеству офисов, рассматривая их не только как рабочее пространство, но и как инструмент развития HR-бренда.

ICON на Марата, 69–71 — бизнес-центр класса «А». Общая площадь комплекса составляет 36,3 тыс. кв. м.