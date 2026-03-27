Депутаты одобрили рост стоимости платной парковки в Тюмени на 10-35 рублей

Тюменская городская дума поддержала изменения в методику расчета стоимости за пользование платными парковками и в определение максимального размера платы для водителей. Согласно поправкам, цена будет увеличиваться на 10-35 руб. в «зависимости от величины загрузки» площадки. В пояснительной записке отметили, что ранее стоимость повышалась всего на 5 руб., однако это не приводило к «снижению загрузки до целевого уровня в 60%-85%».

Проект решения также предполагает сократить период изменений цены с трех месяцев до одного, чтобы «оперативно принимать меры по актуализации стоимости». «Изменения позволят добиться необходимого уровня заполняемости, так как указанная мера позволит повысить уровень оборачиваемости парковочных мест на парковках, на которых уровень загрузки приближен к значениям, при которых принимается решение об изменении стоимости»,— сказано в пояснительной записке. Представители мэрии заверили, что поправки не предусматривают «повсеместного повышения стоимости». «Она должна изменяться в соответствии с уровнями загрузки как в большую, так и в меньшую сторону»,— подчеркнули они.

Депутаты от оппозиционных партий поинтересовались у представителей мэрии, как водителям платить за парковку «в условиях отключения интернета». Руководитель фракции КПРФ Сергей Пыхалов призвал включить площадки «в белые списки приложений» и установить паркоматы, коммунист Александр Жуков потребовал «отладить полностью систему оплаты». «Сама система хорошая, необходимая, но в данный момент, пока это все не будет работать идеально, мы не можем поддержать данный вопрос»,— добавил господин Жуков.

Их поддержал депутат Руслан Сабиров (ЛДПР), подчеркнув, что с ростом стоимости парковки «оплата должна быть комфортной». «В городе есть проблемы с интернетом, необходимо внедрять альтернативные способы оплаты, чтобы обеспечить удобство для водителей. Внедрение систем SMS-оплаты позволит оплачивать парковку, отправляя текстовые сообщения. Разработка приложений, которые могут работать в оффлайн-режиме, позволит пользователям заранее оплачивать парковку, когда интернет будет недоступен»,— предложил либерал-демократ.

Вице-мэр Евгений Сорокин заверил депутатов, что администрация на протяжении двух недель отрабатывает механизм «дополнительной Wi-Fi-линии» в районе остановочных комплексов в центре города. «Мы его тестируем, расширяем зону, и оплата стала более доступной, предложения по включению в белую зону давно отправили, свои предложения обозначили, но пока решения по открытию белой зоны нет»,— пояснил чиновник.

За принятие проекта решения выступили 30 депутатов, двое — воздержались.

Василий Алексеев