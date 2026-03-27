В Астрахани суд рассмотрит дело о незаконном обороте раков на 1,9 млн рублей

Суд в Астрахани рассмотрит уголовное дело о приобретении, хранении, перевозке и сбыте товаров без маркировки (ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). Мужчину обвиняют в незаконном обороте раков, сообщает СУ СКР по региону.

Фото: СУ СКР по Астраханской области

Следствие полагает, что с 1 по 6 октября 2025 года фигурант приобрел у неустановленных лиц более 1,7 тонны живых раков больше чем на 1,9 млн руб. Покупка происходила в Трусовском районе Астрахани. После этого мужчина отвез товар в гараж, расположенный на территории Ленинского района.

Преступную деятельность пресекли сотрудники СК и УЭБ и ПК УМВД России по региону. Уголовное дело рассмотрит суд.

Марина Окорокова