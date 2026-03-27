Число ведущих здоровый образ жизни свердловчан за год выросло в 1,7 раза

В Свердловской области доля жителей, ведущих здоровый образ жизни, увеличилась в 1,7 раза в сравнении с 2024 годом — с 6% до 10,4%, сообщили в департаменте информационной политики региона. «Регион превысил средний показатель по Уральскому федеральному округу (УрФО), который равен девяти»,— сказано в сообщении.

Программы укрепления общественного здоровья разработаны во всех 94 муниципалитетах Среднего Урала, в 22 в прошлом году их обновили в соответствии с современными рекомендациями. В мероприятиях по пропаганде ЗОЖ приняли участие 2,7 млн свердловчан. На предприятиях Свердловской области за год внедрили 337 корпоративных программ, что на 53% больше, чем в 2024 году. Повышенное внимание власти и бизнес уделяют профилактике алкогольной, никотиновой и наркотической зависимостей, созданию условий для занятий спортом, профилактике травматизма у пенсионеров, профилактике заболеваний, онкологии, стрессов, пропаганде правильного питания, охране материнства и младенчества.

В 2024 году большинство жителей УрФО оказалось не сильно заинтересованным в ведении здорового образа жизни. Почти все уральские регионы по этому показателю находились ближе к концу рейтинга из 85 субъектов РФ. Свердловская область заняла 61 место, при этом по сравнению с 2023 годом она поднялась в рейтинге.

Ирина Пичурина