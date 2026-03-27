С «Дискус плюс» взыскивают 41 млн рублей за нарушение сроков техприсоединения

Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению иск АО «Электромагистраль» о взыскании с ООО «Дискус плюс» неустойки в размере 41,9 млн руб. за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

«Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 30 апреля 2026 года», — следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

Договор между сторонами был заключен в феврале 2011 года, неустойка посчитана за период с 23 марта 2023 года по 23 марта 2024-го. В качестве третьих лиц в деле участвуют потребительский жилищно-строительный кооператив «Дискус-171», «Дискус-150», «Дискус-166», а также ООО «Управляющая компания "Просторный"», ООО «Управляющая компания "Плющихинский"», ООО «Дискус-строй», ООО «Лидер-Н», АО «Региональные электрические сети».

ООО «Дискус плюс» входит в группу компаний «Дискус», которая принадлежит бывшему депутату горсовета Алексею Джулаю. В отношении владельца предприятия в апреле 2023 года возбудили уголовное дело из-за мошенничества при строительстве жилых домов. В феврале 2020 года арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с «Дискус плюс» 32,9 млн руб. задолженности по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в период с января по июль 2017 года в пользу МУП «Горводоканал».

Согласно данным сервиса Rusprofile, задолженность компании по договорам энергоснабжения, водоотведения, а также налогам составляет более 209 млн руб.

Лолита Белова