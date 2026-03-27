Суд аннулировал договоры охраны нижегородских трамплинов по иску прокурора

Арбитражный суд по иску заместителя прокурора Нижегородской области признал ничтожными договоры Нижегородской областной спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью с ЧОП «Глобал Безопасность». Четыре договора на охрану комплекса трамплинов были заключены в 2024 году, следует из материалов дела, опубликованных в картотеке суда.

Прокуратура посчитала, что сделка на 1,9 млн руб. была искусственно раздроблена на четыре договора стоимостью до 600 тыс. руб. каждый, чтобы уйти от конкурентных торгов. Благодаря этой схеме ЧОП получил контракты как единственный исполнитель без конкурса.

Ответчики настаивали, что договоры с охранным предприятием заключали в продолжительный период времени, годовой объем закупок не превысил установленных законом ограничений, сговор на торгах не доказан, а контракты с одним поставщиком нельзя рассматривать как искусственное дробление единой закупки: контракты касались двух разных объектов.

Однако суд усмотрел в действиях заказчика и исполнителя нарушение закона о закупках и аннулировал договоры. Также суд взыскал с ЧОП 1,4 млн руб. в пользу школы по прыжкам с трамплина.

