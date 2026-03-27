Житель Крыма осужден за мошенничество на 2 млн рублей

45-летний житель Республики Крым признан виновным в хищении почти 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как установил суд, фигурант в январе 2026 года в одном из мессенджеров получил от неизвестных предложение поработать курьером. Он согласился и по указанию кураторов поехал в Евпаторию, где забрал у 70-летней потерпевшей 1,9 млн руб. Пенсионерка полагала, что передавала деньги сотрудникам банка для перечисления их на безопасный счет.

Похищенную крупную денежную сумму подсудимый переслал кураторам и получил за это вознаграждение в размере 20 тыс. руб.

Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2,5 года. Принадлежащий ему телефон конфисковали в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

