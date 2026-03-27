«Заявления должностных лиц в Вашингтоне свидетельствуют об их отчаянии»

Президент США Дональд Трамп объявил, что «согласно просьбе правительства Ирана» он продлил отсрочку ударов по энергетическим объектам Исламской Республики. Эта новость широко освещается в мире. И если в Тегеране ее рассматривают как признак слабости США перед лицом Ирана, то комментаторы в других странах скорее считают ее реакцией президента США на падение фондового рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Фото: Alex Brandon / AP

The Financial Times (Лондон, Великобритания) Дональд Трамп продлил дедлайн по переговорам с Ираном после обвала на Уолл-стрит Дональд Трамп продлил срок для заключения мирного соглашения с Ираном на десять дней после того, как растущие опасения по поводу кризиса на Ближнем Востоке обвалили котировки акций на Уолл-стрит, что стало худшим днем с начала конфликта… Решение (президента Трампа.— “Ъ”) принято на фоне того, как Пентагон отдал приказ о развертывании тысяч дополнительных военнослужащих на Ближнем Востоке. Потенциально они могут быть задействованы в наземных операциях в Иране, что станет резкой эскалацией участия Вашингтона и, возможно, еще больше накалит обстановку в регионе. Решение Трампа предоставить больше времени для переговоров свидетельствует о том, что он, возможно, не готов пойти на такой риск.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Трамп продлил Ирану срок по Ормузскому проливу на фоне падения фондового рынка После дня эскалации угроз в адрес Ирана для того, чтобы заставить его пойти на переговоры по прекращению войны, президент Трамп заявил… что продлит на десять дней срок, отведенный Ирану на открытие Ормузского пролива. Заявление президента было сделано на фоне того, как фондовые рынки США бились в конвульсиях, котировки на Уолл-стрит показали самое резкое падение с начала войны.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) На фоне переговоров Трамп откладывает удары по иранской энергосистеме до 6 апреля Администрация Трампа часто делала противоречивые заявления о ходе войны, которая началась, когда США и Израиль ударили по Ирану… почти месяц назад… Несмотря на уверенные заявления Белого дома о том, что победа в Иране близка, война не подает признаков завершения.

Financial Review (Сидней, Австралия) 24 дня до катастрофы: новый дедлайн Трампа не изменит математику нефтяного шока Трудно избежать мысли, что новый крайний срок для достижения соглашения, установленный Трампом, был частично вызван распродажей на Уолл-стрит. Как бы то ни было, время у него на исходе… Напугало ли Трампа недавнее падение на рынках? Кто знает, но провести связи нетрудно… Он подлаживается под рыночные настроения так, как мало кто из президентов до него в новейшей истории… Убедит ли это инвесторов? Возможно, но мы предполагаем, что рынки начинают уставать и относиться с подозрением к сообщениям Трампа. Инвесторы тоже люди, и они видят последствия нефтяного шока из-за этой войны каждый день, когда проезжают мимо заправки. Более долгая война — даже на десять дней дольше — равна более сильному удару по экономике, доходам, инфляции и в конечном итоге цене активов. И, конечно, нет гарантии, что сделка будет достигнута к окончанию нового дедлайна.

US News & World Report (Вашингтон, США) Трамп отсрочил ультиматум Ирану после «продуктивных» переговоров, что привело к снижению цен на нефть и росту фьючерсов на акции Сделанное ранним утром заявление было лишено подробностей, но рынки восприняли его как позитивный сигнал… Тем не менее ситуация на Ближнем Востоке и ее воздействие на весь регион и на потребителей энергии в Европе и США остаются нестабильными и являются важнейшими факторами, влияющими на мировую экономику… Аналитики заявили, что цена на нефть может быстро снизиться, если конфликт будет каким-то образом урегулирован или как минимум (будет обеспечен.— “Ъ”) безопасный проход по Ормузскому проливу. Но нефтегазовым объектам в странах по всему региону был нанесен значительный ущерб, а значит, это может занять больше времени, чем ожидают эксперты.

Mehr News (Тегеран, Иран) Признание превосходства Ирана в Ормузском проливе и поражения на поле боя Война, развязанная Соединенными Штатами и сионистским режимом против Ирана, продолжается уже около месяца, в то время как заявления должностных лиц в Вашингтоне… свидетельствуют об их отчаянии перед лицом Исламской Республики… Американский президент Дональд Трамп решил продлить срок достижения мирного договора с Ираном до десяти дней — действие, отражающее неопределенность и нестабильность… Решение было принято в условиях растущего беспокойства по поводу усиливающейся напряженности в Западной Азии, которое негативно повлияло на финансовые рынки, а Уолл-стрит пережила худший день с начала конфликта.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов