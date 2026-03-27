В Иране конфискуют имущество экс-нападающего «Рубина» Азмуна

Власти Ирана планируют конфисковать имущество футболиста Сердара Азмуна по обвинению в «пособничестве противнику» в лице Израиля и США. Об этом сообщает агентство Fars.

Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

Сердар Азмун вошел в список из 16 человек, чье имущество будет арестовано по решению прокуратуры провинции Голестан. Все фигуранты проживают за пределами Ирана. Какие именно действия вменяются в вину футболисту, не уточняется.

Ранее, по данным того же агенства, Азмуна исключили из сборной Ирана после публикации фотографий с правителем Дубая Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом. Иранские власти расценили это как проявление нелояльности на фоне военного конфликта с США и Израилем.

31-летний Азмун выступал за казанский «Рубин» в 2013–2016 и 2017–2019 годах, провел за клуб 67 матчей и забил 14 голов. Также играл за «Ростов», «Зенит», «Байер» и «Рому». Сейчас нападающий выступает за дубайский «Шабаб Аль-Ахли».

