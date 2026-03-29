Пермский производитель реагентов и завод из Уфы договорились по требованиям на 26 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение по иску пермского ООО «Химпром» к ООО «Научно-производственное предприятие “Буринтех”». Это следует из данных картотеки суда. Истец требовал взыскать с ответчика 27,3 млн руб. задолженности по договору поставки.

Согласно определению, на момент подписания мирового соглашения истцом было подано в суд заявление о взыскании задолженности за продукцию на сумму 26,2 млн руб., а также неустойки в 1 млн руб. Ответчик произвел частичную оплату, после которой сумма задолженности снизилась до 11,5 млн руб. Эти средства «Буринтех» обязуется выплатить в срок до 3 апреля текущего года. Истец, в свою очередь, отказывается от требований по выплате неустойки. Производство по делу судом прекращено.

ООО «Химпром» зарегистрировано в 2003 году в Перми. Основной вид деятельности — оптовая торговля промышленными химикатами. По данным официального сайта, научно-производственная компания «Химпром» специализируется на разработке, производстве и внедрении уникальных химических реагентов и технологических решений в различных отраслях промышленности.

ООО НПП «Буринтех» специализируется на разработке, производстве, поставке инструмента и реагентов для бурения и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин. Головной офис компании располагается в Уфе.