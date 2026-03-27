В Орле не смогли продать здание в федеральной собственности со скидкой в 45%

Не состоялись шестые торги по продаже имущественного комплекса в федеральной собственности на улице Энергетиков в Железнодорожном районе Орла. Это произошло из-за отсутствия заявок на аукцион, следует из документации тендера. Начальная цена лота составляла 4,4 млн руб.

Фото: сайт «Дом. РФ»

За эту сумму предлагались трехэтажное здание площадью 1,4 тыс. кв. м и земельный участок на 0,08 га. Они расположены рядом с Московским шоссе, расстояние до центра города составляет 4 км.

Предыдущий аукцион по продаже имущественного комплекса был объявлен в ноябре прошлого года. Начальная цена лота была на 45% выше — почти 8 млн руб. Торги не состоялись по той же причине.

Алина Морозова