У жителя Новороссийска изъяли 48 литров незаконного алкоголя

Полицейские Новороссийска изъяли у местного жителя 48 л алкогольной продукции без сертификации. Гражданин хранил спиртные напитки в багажнике автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в багажнике пластиковые и стеклянные емкости с алкоголем. Документы на реализацию продукции, а также сертификация ее легальности отсутствовали. В отношении горожанина возбудили административное расследование.

В рамках действующего законодательства жителю Новороссийска грозит штраф с конфискацией алкогольной продукции. В настоящее время напитки уже переместили на хранение до принятия судебного решения.

София Моисеенко

