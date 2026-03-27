У жителя Новороссийска изъяли 48 литров незаконного алкоголя
Полицейские Новороссийска изъяли у местного жителя 48 л алкогольной продукции без сертификации. Гражданин хранил спиртные напитки в багажнике автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД города.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в багажнике пластиковые и стеклянные емкости с алкоголем. Документы на реализацию продукции, а также сертификация ее легальности отсутствовали. В отношении горожанина возбудили административное расследование.
В рамках действующего законодательства жителю Новороссийска грозит штраф с конфискацией алкогольной продукции. В настоящее время напитки уже переместили на хранение до принятия судебного решения.