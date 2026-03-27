На торги по продаже активов экс-губернатора Михаила Юревича никто не заявился

Не состоялись торги по продаже 100% долей в ООО «Родник» и ООО «Проспект», которые принадлежали экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Активы на общую сумму 12 млрд руб. никто не захотел купить.

На аукционы не заявилась ни одна компания. В состав ООО «Родник» (Москва) за 8,2 млрд руб. входит одноименный торгово-развлекательный комплекс, ТРК «Алмаз» и отель Radisson Blu. Площадь недвижимости, которой владеет организация, составляет более 568 тыс. кв. м. Стоимость активов ООО «Проспект» составила 3,8 млрд руб. Компания владеет торговыми помещениями, в которых ранее размещалась одноименная сеть магазинов. В 2018 году они закрылись, а недвижимость была передана в аренду крупным торговым сетям «Пятерочка», «Магнит» и другим. «Проспекту» принадлежит более 80,8 тыс. кв. м.

Последний актив, по которому торги еще не завершились, — ООО «Новая планета» за 391 млн руб. Компания известна в Челябинске как владелец в прошлом знакового для города магазина «Школьник» на ул. Сони Кривой, 24. Общая площадь принадлежащей ей недвижимости — 4,7 тыс. кв. м.

Виталина Ярховска