Пулково удвоил число обслуженных рейсов после снятия ограничений

К утру пятницы аэропорт Пулково обслужил 41 рейс, что вдвое больше, чем обычно обслуживает воздушная гавань Петербурга. Ограничения, введенные для обеспечения безопасности полетов, были сняты около 06:00 мск 27 марта, передает ТАСС.

Как сообщили в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», с момента открытия воздушного пространства на прилет и вылет обслужено более 5 тыс. пассажиров.

При этом в Пулково зафиксированы задержки: на вылет более чем на два часа задерживается 43 рейса. Еще 14 бортов ожидаются с запасных аэродромов.