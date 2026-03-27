В Екатеринбурге создали производство сверл с инвестициями в 135 млн рублей

Новое производство сверл, фрез и специального инструмента создали в Екатеринбурге, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер. Объем инвестиций составил около 135 млн руб., из них свыше 100 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности по программе «Проекты развития».

Предприятие создано при участии производственного объединения «Инсистенс» — производителя металлорежущего инструмента, поставщика для машиностроительных компаний и предприятий ОПК. Продукция востребована в энергетическом, нефтегазовом и железнодорожном машиностроении, а также в авиастроении. По словам губернатора, уральская компания сможет обеспечить инструментами машиностроительные предприятия России и заменить на рынке ушедших зарубежных производителей.

«Новое оборудование предназначено для производства микросверл, сверхдлинных сверл, инструмента для композитов и сложных разверток. После выхода на проектную мощность вырастет на 30% и выпуск существующей продукции»,— рассказал Денис Паслер.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, сырье предприятие закупает у российских поставщиков. Среди них «Вириал», «Кировградский завод твердых сплавов», Петербургский абразивный завод «Ильич» и АК «Энергия». Основные заказчики — крупнейшие машиностроительные предприятия страны.

Ирина Пичурина