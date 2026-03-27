Ученые РАН запустили цифровой дневник атмосферы Кисловодска

Ученые Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН разработали цифровой двойник атмосферы Кисловодска, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Эта модель помогает изучать загрязнение воздуха от городского транспорта в горной курортной зоне. Они применили комплекс современных программ WRF-Chimere — впервые для такого сложного рельефа Кавказских Минеральных Вод.

Исследователи сосредоточились на оксиде углерода, главном загрязнителе от выхлопов автомобилей. Модель учла реальную плотность трафика, суточные колебания движения и загруженность дорог. Стандартные базы данных о выбросах часто неточны, поэтому команда скорректировала их по локальным данным. Результаты показали высокую точность даже в горах, где воздух циркулирует нестандартно.

Горы играют ключевую роль в загрязнении. Они выступают естественными барьерами: в низинах накапливают до 50% выхлопных газов, а на открытых участках усиливают проветривание. Рельеф Кавминвод определяет от 20% до 50% уровня загрязнения оксидом углерода. Ученые количественно оценили этот эффект впервые, что объясняет пики концентраций в утренние часы, когда дороги забиты.

Цифровой двойник открывает новые возможности для мониторинга. Городские власти получат инструмент для точного контроля экологии и планирования инфраструктуры. Модель прогнозирует накопление вредных веществ и зоны рассеивания, помогая регулировать трафик. В будущем она интегрируется с датчиками Высокогорной научной станции ИФА РАН в Кисловодске, где уже измеряют NO2 методом MAX-DOAS.

Институт давно изучает воздух Кавминвод — ранее анализировали NO2 и перенос примесей на ВНС ИФА РАН. Это развитие их работ по химико-транспортному моделированию. Проект решает проблему курорта: Кисловодск привлекает туристов чистым воздухом, но рост автотранспорта угрожает статусу. Модель учтет климатические изменения и риски до 2050 года, как в других разработках ИФА РАН. Внедрение двойника улучшит жизнь 130 тыс. жителей и миллионов гостей ежегодно. Город избежит штрафов за превышение ПДК и оптимизирует дороги. Аналогичные цифровые модели уже тестируют в других регионах, например, для Байкала, но Кисловодск — первый горный случай с такой точностью. Институт планирует расширить проект на весь регион Кавминвод.

Станислав Маслаков