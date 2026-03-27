Ученые РАН запустили цифровой дневник атмосферы Кисловодска

Ученые Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН разработали цифровой двойник атмосферы Кисловодска, пишет ТАСС.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Эта модель помогает изучать загрязнение воздуха от городского транспорта в горной курортной зоне. Они применили комплекс современных программ WRF-Chimere — впервые для такого сложного рельефа Кавказских Минеральных Вод.

Исследователи сосредоточились на оксиде углерода, главном загрязнителе от выхлопов автомобилей. Модель учла реальную плотность трафика, суточные колебания движения и загруженность дорог. Стандартные базы данных о выбросах часто неточны, поэтому команда скорректировала их по локальным данным. Результаты показали высокую точность даже в горах, где воздух циркулирует нестандартно.

Горы играют ключевую роль в загрязнении. Они выступают естественными барьерами: в низинах накапливают до 50% выхлопных газов, а на открытых участках усиливают проветривание. Рельеф Кавминвод определяет от 20% до 50% уровня загрязнения оксидом углерода. Ученые количественно оценили этот эффект впервые, что объясняет пики концентраций в утренние часы, когда дороги забиты.

Цифровой двойник открывает новые возможности для мониторинга. Городские власти получат инструмент для точного контроля экологии и планирования инфраструктуры. Модель прогнозирует накопление вредных веществ и зоны рассеивания, помогая регулировать трафик. В будущем она интегрируется с датчиками Высокогорной научной станции ИФА РАН в Кисловодске, где уже измеряют NO2 методом MAX-DOAS.

Институт давно изучает воздух Кавминвод — ранее анализировали NO2 и перенос примесей на ВНС ИФА РАН. Это развитие их работ по химико-транспортному моделированию. Проект решает проблему курорта: Кисловодск привлекает туристов чистым воздухом, но рост автотранспорта угрожает статусу. Модель учтет климатические изменения и риски до 2050 года, как в других разработках ИФА РАН. Внедрение двойника улучшит жизнь 130 тыс. жителей и миллионов гостей ежегодно. Город избежит штрафов за превышение ПДК и оптимизирует дороги. Аналогичные цифровые модели уже тестируют в других регионах, например, для Байкала, но Кисловодск — первый горный случай с такой точностью. Институт планирует расширить проект на весь регион Кавминвод.

Станислав Маслаков

