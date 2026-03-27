Суд на Урале арестовал обвиняемого в вымогательстве «Базы на Комсомольской»

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест до 24 мая Василия Агафонова, сообщили в пресс-службе судов региона. Он обвиняется по ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство). По версии следствия, он вымогал долю в уставном капитале ООО «База на Комсомольской» (комплекс нежилых помещений на ул. Комсомольская, 73) общей стоимостью более 1 млн руб.

По данным «Ъ-Урал», уголовное дело бизнесмена Александра Горбунова также связано с «Базой на Комсомольской», которая ранее принадлежала бывшему участнику ОПГ «Центровые» Михаилу Клоку. Когда Михаила Клока осудили, и он оказался в колонии, на него стали давить местные арестанты и администрация, чтобы он переписал свои активы. В итоге, они перешли бизнесмену Евгению Буцырину, но следствие предполагает, что бенефициаром сделки был именно Александр Горбунов.

Сейчас Михаил Клок находится в зоне специальной военной операции (СВО), а Александр Горбунов, по данным «Ъ-Урал», за границей, из-за чего он был объявлен в розыск и заочно арестован.

Артем Путилов