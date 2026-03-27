Сроки запуска АЗС сети «Татнефть» в Дагестане снова перенесли

Компания «Татнефть» перенесла запуск первых шести автозаправочных станций в Дагестане с сентября 2025 года на июнь 2026го. Об этом рассказал первый зампредседателя правительства республики Манвел Мажонц в комментарии «Интерфаксу».

По данным региональных властей, строительство шести АЗС уже завершено в 2025 году, но ввод в эксплуатацию сдвинулся изза сроков согласования и технической подготовки объектов.

Согласно планам, запуск первых заправок «Татнефти» в Дагестане должен был состояться еще в конце лета 2025 года, затем их открытие отложили на сентябрь 2025го, а теперь перенесли почти на год. В прессслужбе министерства энергетики и тарифов Дагестана ранее поясняли, что для ввода в эксплуатацию АЗС требуется 5–6 месяцев на прохождение процедур согласования, подготовку технической документации и обустройство инфраструктуры. Именно изза этих сроков новую дату запуска установили на апрель–июнь 2026 года.

Первые шесть заправок «Татнефти» планируют разместить вдоль федеральной трассы «Кавказ». Согласно официальным заявлениям, станции появятся в селе Гапцах Магарамкентского района, селе Тарумовка Тарумовского района, в Буйнакске и Хасавюртовском районе. В дальнейшем, до конца 2026 года, сеть должна расшириться до Махачкалы, Каспийска и Дербента, где запланировано в общей сложности до 20 АЗС. В компании и региональном правительстве подчеркивают, что проект ориентирован на повышение качества топлива, улучшение сервиса и стабилизацию ценовой политики на АЗС в республике.

Соглашение о развитии сети «Татнефть» в Дагестане подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году. Тогда глава Дагестана Сергей Меликов и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов заявили, что первые шесть АЗС планируется построить в 2025 году, а до конца 2026го их количество увеличится до 20. В компании отмечали, что заправки будут соответствовать современным стандартам экологии и безопасности, с минимаркетами, зонами отдыха и удобными парковками для водителей.

Станислав Маслаков