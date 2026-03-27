Средний рост производительности труда на Ставрополье в 2025 году составил 5%

Министерство экономического развития Ставропольского края провело 26 марта 2026 года в выставочном центре «МинводыЭкспо» в Минеральных Водах Первый Северо-Кавказский форум по повышению производительности труда и инновационному развитию, сообщили в ведомстве.

Более 300 человек из 13 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург и Великий Новгород, обменялись опытом внедрения бережливых технологий. Спикеры из госкорпорации «Росатом», Федерального центра компетенций в производительности труда, Фонда «Сколково», федеральных и региональных ведомств, научного сообщества и ведущих компаний Ставрополья обсудили лучшие практики на пленарных сессиях и в дискуссионных секциях, заключив соглашения о сотрудничестве.

Форум подчеркнул успехи Ставропольского края в федеральном проекте «Производительность труда», который регион реализует с 2019 года и интегрировал в новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». В проект вовлекли уже свыше 100 крупных и средних предприятий с выручкой в сотни миллиардов рублей и штатом более 21 тысячи сотрудников. К 2030 году власти планируют привлечь еще около 40 компаний: не менее 40% базовых несырьевых предприятий и 100% госорганизаций социальной сферы внедрят бережливые технологии.

Предприятия края наращивают выпуск продукции и выручку без дополнительных инвестиций благодаря экспертным консультациям и финансовым стимулам. По итогам 2025 года средний рост производительности труда превысил 5%, что вдвое выше целевого показателя в 2,5% в год и опережает среднероссийские значения. Отдельные производства достигли прироста выработки на 38%, а Фонд содействия инновационному развитию края активно помогает внедрять оптимизацию процессов и снижение потерь.

Министр экономического развития края Антон Доронин отметил, что форум собрал рекордное число участников для обмена опытом. Региональные власти курируют проект под руководством губернатора Владимира Владимирова, фокусируясь на цифровизации, современной инфраструктуре и решении кадрового дефицита. Эксперты Северо-Кавказского федерального университета прогнозируют дальнейший рост: в агросекторе производительность уже увеличилась в 2,6 раза за счет современных методов.

Станислав Маслаков