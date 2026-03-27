На Ставрополье суровая зима не помогла снизить численность саранчи

Саранча благополучно перезимовала на Ставрополье: в осеннезимний период погодные условия оказались максимально благоприятными для сохранности кубышек мароккской саранчи, и вредители не столкнулись с серьезной гибелью от морозов или переувлажнения. Специалисты Ставропольского филиала Россельхозцентра фиксируют низкий процент гибели зимующих яиц, что автоматически повышает риск раннего и массового отрождения личинок уже в апреле–мае на юговостоке и востоке края, сообщили в службе.

Фото: Пресс-служба филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю

По предварительным данным, почвы не промерзали глубоко, не было затопления площадей изза обильных осадков и быстрого снеготаяния, а резких перепадов температур зимой тоже не зафиксировали. Плотная оболочка кубышек надежно защитила яйца от механических повреждений и низких температур, поэтому большая часть запаса перезимовала в хороших условиях. Весной специалисты уже выявили заселение на площади около 5 тыс. га в семи районах при средней плотности 0,4 кубышки на квадратный метр, а обследовано уже порядка 23 тыс. га потенциально опасных угодий.

Особое внимание сейчас обращено на Нефтекумский, Арзгирский и Левокумский районы, где традиционно выше плотность заселения и где изза мягкого климата личинки саранчи начинают выходить раньше других. В этих муниципалитетах власти и хозяйства заранее готовят технику и инсектициды для оперативной обработки, чтобы не допустить перехода личинок в стадию взрослых особей, способных за короткое время уничтожить значительные площади посевов.

Власти края уже закупили более 23,7 тыс. литров инсектицидов, которых хватит на обработку порядка 316,7 тыс. га. Препараты будут переданы сельхозпроизводителям бесплатно, а в фитосанитарных службах ежедневно уточняют прогнозы по срокам отрождения личинок и обрабатываемым зонам. В прошлом году как раз своевременный мониторинг и быстрые обработки позволили уберечь большинство сельхозкультур, и сейчас в Ставрополье нацелены повторить этот сценарий, исходя из того, что саранча зиму пережила слишком хорошо.

Станислав Маслаков