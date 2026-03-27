В Челябинской области сержанту дали семь лет колонии за передачу взятки

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным сержанта в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 3 сентября 2024 года сержант получил вознаграждение в размере 150 тыс. руб. от отца военнослужащего по призыву. Взамен в Чебаркуле он передал исполняющему обязанности командира батальона 300 тыс. руб., чтобы сын взяткодателя мог незаконно отсутствовать на службе.

Сержант не признал вину. Помимо основного наказания, фигуранта оштрафовали на пятикратную сумму взятки, то есть на 1,5 млн руб., и лишили воинского звания. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска