Связь нового уровня: Т2 усилила сеть на стадионе «Ростов Арена»

T2 улучшила indoor*-покрытие на стадионе «Ростов Арена» к началу футбольного сезона 2026/27. Компания модернизировала действующее оборудование и ускорила мобильный интернет, увеличив среднюю скорость передачи данных на 60%. Качественная голосовая связь и надежный сигнал доступны абонентам на площади свыше 128 000 квадратных метров.

T2 последовательно расширяет и модернизирует сеть на объектах с высокой концентрацией пользователей в Ростовской области. В рамках подготовки к новому футбольному сезону оператор усилил indoor-покрытие на территории стадиона «Ростов Арена». Стабильную работу сети здесь обеспечивают 12 технологичных базовых станций.

Инженеры T2 модернизировали действующее оборудование и оптимизировали параметры сети на всей территории спортивного комплекса. Специалисты учли все технологические и конструктивные особенности объекта: усиленные железобетонные конструкции здания и большую площадь, а также наполняемость арены, чтобы обеспечить емкость сети и высокую скорость мобильного интернета в пиковые нагрузки во время матчей. В результате средняя скорость мобильного интернета выросла на 60%, а объем сетевого трафика увеличился на 47%.

Уверенный сигнал и голосовая связь доступны абонентам на трибунах и игровом поле, в пресс-центре, конференц-залах, VIP-ложах и бизнес-зонах, а также в ресторанах, фуд-кортах и других общественных пространствах на площади свыше 128 000 квадратных метров. По результатам измерений сети максимальная скорость мобильного интернета T2 на территории спортивного комплекса превышает 120 Мбит/с. Пользователи могут свободно пользоваться голосовой связью и всеми цифровыми сервисами, стримить и общаться по видеосвязи даже в периоды пиковых нагрузок.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Сегодня пользователям важно оставаться на связи независимо от того, где они находятся – на работе, отдыхе или масштабных мероприятиях. Чтобы сеть предвосхищала эти требования, мы планомерно улучшаем качество связи, уделяя особое внимание локациям с высокой нагрузкой. “Ростов Арена” – одна из ключевых площадок, привлекающая тысячи болельщиков не только из Ростовской области, но и из других регионов. Помимо футбольных матчей здесь регулярно проходят и культурные события, поэтому особенно важно, чтобы технологические решения обеспечивали надежную и устойчивую связь. В текущем году мы продолжим активное развитие сети на арене и вблизи нее, чтобы клиенты T2 могли свободно пользоваться всеми цифровыми сервисами и делиться впечатлениями онлайн даже во время самых трафиковых матчей и концертов».

* indoor - в помещении

