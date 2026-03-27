Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с погибшими в Железноводске

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту ДПТ в Железноводске, в котором погибли два человека и один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

«По предварительным данным, утром 27 марта 2026 года на ул. Семашко Железноводска водитель легкового автомобиля допустил наезд на дерево. В результате погибли два человека, есть пострадавшая»,— говорится в сообщении.

По результатам проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.

Наталья Белоштейн

