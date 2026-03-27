В Пятигорске завершили капремонт двух старинных домов за 15,3 млн рублей

В Пятигорске завершили капитальный ремонт двух многоквартирных домов на общую сумму 15,3 млн руб. в рамках региональной программы капитального ремонта Ставропольского края, сообщили в пресс-службе фонда капремонта.

Работы велись в рамках системного обновления жилого фонда курортного города и столицы СевероКавказского федерального округа, где состояние жилых зданий напрямую влияет на восприятие инфраструктурной управляемости как жителями, так и гостями региона.

Первый объект — двухэтажный дом на улице Соборной, 3, введенный в эксплуатацию в 1917 году. Это здание относится к ранним постройкам города и по времени возведения совпадает с годом Октябрьской революции. Подрядчик полностью демонтировал старое кровельное покрытие, стропильную систему и обрешетку, смонтировал новую несущую конструкцию, уложил парогидроизоляцию и устроил новое кровельное покрытие из металлопрофиля. Параллельно специалисты восстановили вентиляционные каналы, установили водосточную систему и ограждение по периметру кровли, что в совокупности снижает риск разрушения конструкций за счёт намокания и продлевает эксплуатационный срок дома.

Второй объект — пятиэтажный панельный дом 1969 года постройки на улице Московская, 78, корпус 2, типовой для массовой жилищной застройки позднего советского периода. Здесь акцент смещен с конструкций на внутридомовые инженерные сети. Подрядчик заменил системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, изношенные после десятилетий эксплуатации. Обновление коммуникаций снижает вероятность аварий и протечек, стабилизирует параметры подачи ресурсов и упрощает эксплуатацию здания для управляющих компаний.

Оба дома ремонтировали за счет взносов на капитальный ремонт в рамках краевой программы, которая действует по всему Ставропольскому краю и позволяет поэтапно продлевать срок службы многоквартирных домов. По этой же программе в Пятигорске ранее завершали ремонт крыши на домах по улицам Сельская и проспекту 40 лет Октября на сумму свыше 9,6 млн руб., а в 2025 году власти отчитались о капремонте кровли еще двух многоквартирных домов в городе на более чем 4 млн руб.

