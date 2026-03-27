Подрядчику дали более трех лет колонии за мошенничество в Нижегородской области

Генерального директора ООО «Группа компаний СК» Степана Кашина признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при благоустройстве территорий в Нижегородской области. Ему назначили три года и два месяца колонии общего режима, сообщили в региональном СУ СКР.

Компания по муниципальным контрактам благоустраивала сквер в Заволжье Городецкого округа и общественное пространство в Чкаловске. Суд установил, что руководитель представил акты о выполненных работах с недостоверными сведениями, чем похитил более 6,8 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», фигуранта задержали в апреле 2024 года. На тот момент ему инкриминировали ущерб в сумме 1,4 млн руб. при благоустройстве сквера Победы в Заволжье.

Галина Шамберина