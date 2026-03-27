В этом сезоне первый житель Челябинской области пострадал от укуса клеща в марте

В Челябинской области в 2026 году зарегистрирован первый пострадавший от укуса клеща 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Ежегодно в области регистрируется более 15-20 тыс. пострадавших от укуса клеща. Чтобы снизить численность членистоногих, территории массового посещения людьми будут расчищать и обрабатывать. Населению рекомендуется проводить обработки садовых и дачных участков и огородов.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что клещи являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний: энцефалита, боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека, риккетсиоза. По региональному календарю в этом году бесплатно вакцинируются дети четырех лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2025 году, а также учащиеся первых и вторых классов.

Виталина Ярховска