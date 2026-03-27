Депутаты утвердили шесть назначений в нижегородском правительстве

Заксобрание Нижегородской области 27 марта утвердило шесть назначений в региональном правительстве. Кандидатов представил губернатор Глеб Никитин.

Заместителя губернатора Андрея Гнеушева повысили до первого зама. Глеб Никитин отметил, что должность появилась совсем недавно, и ее заслуженно должен занять Андрей Гнеушев.

Вместо Александра Павлова, назначенного только в сентябре 2025 года, заместителем губернатора по блоку безопасности стал Сергей Половников. Министра внутренней политики Павла Карасева повысили до заместителя председателя правительства. Уроженца Бора, генерал-лейтенанта Владимира Жарова назначили новым зампредом правительства по вопросам, связанным со специальной военной операцией и патриотическим воспитанием. Все трое входят в блок господина Гнеушева.

На должность зампреда по строительному блоку вместо ушедшего Ивана Каргина утвержден Павел Саватеев, ранее бывший министром транспорта.

На вновь созданную должность зампреда правительства, который будет курировать экономику, инвестиции и имущество, назначен Артур Батурский, ранее бывший заместителем министра экономразвития.

