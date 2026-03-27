Подачу воды частично ограничили в Новороссийске

В Новороссийске выключили воду в зоне водоснабжения №13. Как сообщили в МУП «Водоканал», это связано с неотложными ремонтными работами на НСВ «Кутузовская».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подачу водоснабжения приостановили с 09:00 для проведения ремонта электрооборудования. Работы будут осуществляться ориентировочно до 16:00.

После возобновления подачи электроэнергии на НСВ «Кутузовская» водоснабжение восстановят в штатном режиме. На период отключения МУП «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко