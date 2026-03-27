За два дня ограничений не смогли улететь из Ярославля в Петербург два самолета

В ярославском аэропорту накануне вечером был отменен уже второй рейс в Санкт-Петербург. Соответствующие данные отражены на онлайн-табло аэропорта.

Самолет из Санкт-Петербурга в Ярославль должен был прилететь в 19:00 26 марта, а вылететь обратно в 19:45. Однако рейс был отменен. Как сообщал «Ъ-Ярославль» еще один рейс в Петербург был отменен 25 марта. Других рейсов в указанные дни не было запланировано.

В период с позднего вечера 24 марта и до утра 27 марта ярославский аэропорт был закрыт, ограничения вводили и в аэропорту Пулково. Все эти дни в Ярославской области также действовал режим беспилотной опасности. Над регионом были отражены атаки БПЛА, о повреждениях и пострадавших не сообщалось.

