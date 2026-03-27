В феврале жители Кубани взяли 130,77 тысячи кредитов на 31,61 млрд рублей

Розничное кредитование в России в феврале 2026 года продемонстрировало разнонаправленную динамику: при практически неизменном количестве выдач банки сократили общий объем предоставленных средств. По данным Объединенного кредитного бюро, в феврале было оформлено 2,98 млн кредитов против 2,97 млн месяцем ранее, тогда как год к году показатель увеличился на 9% (в феврале 2025 года — 2,72 млн ссуд). На Кубани жители взяли 130,77 тыс. кредитов на 31,61 млрд руб.

Объем кредитования за месяц снизился до 798,7 млрд руб., что на 12% меньше январского уровня (912,5 млрд руб.). Вместе с тем в годовом выражении рынок продолжил рост: по сравнению с февралем прошлого года выдачи увеличились на 21% (с 659,3 млрд руб.). Участники рынка связывают сокращение месячных объемов с изменением структуры спроса и перераспределением в пользу менее капиталоемких продуктов.

Наибольшую долю в общем объеме выдач в феврале заняли кредиты наличными — 38,1% против 29,5% месяцем ранее. Доля ипотечного кредитования, напротив, заметно снизилась — до 31,7 с 46,7% в январе. Сегмент автокредитов увеличил свою долю до 14,5% (с 10,7%), кредитные карты — до 14,4% (с 11,6%). POS-кредиты сократились до 1,4% против 1,6% месяцем ранее.

По итогам первых двух месяцев 2026 года рынок демонстрирует более уверенный рост. В январе—феврале россияне оформили 5,95 млн кредитов на общую сумму 1,71 трлн руб., что на 7% больше по количеству и на 44% — по объему, чем за аналогичный период прошлого года (5,54 млн кредитов на 1,19 трлн руб.). Таким образом, несмотря на локальное снижение в феврале, в целом сектор сохраняет положительную динамику.

Лидерами по объему выдач в феврале традиционно остались крупнейшие регионы. В Москве банки выдали 202,2 тыс. кредитов на 85,6 млрд руб. (снижение на 2% по количеству и на 19% по объему к январю), в Московской области — 174,3 тыс. кредитов на 61,4 млрд руб. (объем сократился на 13%). В Санкт-Петербурге оформлено 111,7 тыс. кредитов на 42,6 млрд руб. (рост количества на 1% при снижении объема на 19%). В Краснодарском крае выдачи составили 130,8 тыс. кредитов на 31,6 млрд руб. (рост на 2% по количеству при падении объема на 15%), в Свердловской области — 99,7 тыс. кредитов на 27 млрд руб. (снижение на 1% и 14% соответственно).

Максимальная кредитная активность в расчете на душу населения зафиксирована в ряде малонаселенных и удаленных регионов, включая Республику Алтай, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданскую и Сахалинскую области, где на каждые 100 жителей приходится около трех новых кредитов. Наименьшие показатели сохраняются в субъектах Северо-Кавказского федерального округа — Дагестане, Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, где уровень кредитной активности остается ниже одного кредита на 100 человек.

