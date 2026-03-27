Жителя Челябинской области подозревают в хищении выплат детям участника СВО

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Его подозревают в присвоении выплат, которые получили дети погибшего участника СВО (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в апреле-декабре 2025 года местный житель, являясь опекуном девочек 14 и 17 лет, похитил вверенные ему как опекуну 13,5 млн руб. Дети получили эти средства после гибели их отца в зоне специальной военной операции.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Виталина Ярховска