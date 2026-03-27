ВККС ищет главу расположенного в Саратове арбитражного апелляционного суда
Высшая квалификационная коллегия судей объявила конкурс на замещение должности председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда. Суд расположен в Саратове. Коллегия разместила объявление на своем официальном сайте.
Документы от желающих занять эту должность принимают до 27 апреля. Сейчас обязанности председателя исполняет Светлана Веряскина. Она заняла этот пост после того, как в октябре 2025 года предыдущий руководитель Федор Тимаев написал заявление об отставке.
Федор Тимаев возглавлял Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с января 2024 года. До него эту должность занимал Сергей Шараев.