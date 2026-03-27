Крематорий в Ярославле могут построить около Осташинского кладбища

Для строительства крематория власти Ярославля рассматривают участок возле Осташинского кладбища. Об этом сообщили в мэрии, отвечая на вопрос местной жительницы в соцсетях мэра Артема Молчанова.

«Определена возможность строительства крематория на участке возле Осташинского кладбища. Информация направлена в министерство инвестиций и строительства Ярославской области для рассмотрения вопроса о предоставлении участка без аукциона»,— сообщили в мэрии.

Ранее руководитель АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (принадлежит мэрии Ярославля) Алексей Косогоров рассказывал, что уже готовы визуализация крематория и дорожная карта, однако денег на строительство не было. «Поэтому либо кредит будем брать, либо рассчитывать на какого-либо инвестиционного партнера»,— добавлял господин Косогоров.

Планы по строительству крематория объясняли, в том числе, экономией мест для захоронения. «Ъ-Ярославль» сообщал, что участка под новое ярославское кладбище в районе улицы Гагарина хватит на 3 – 5 лет захоронений.

