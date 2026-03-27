Четыре поезда, направляющиеся в Крым, задерживаются на несколько часов

Из-за временной остановки движения на Крымском мосту по состоянию на 09:00 мск задерживаются четыре поезда «Таврия». Об этом сообщает оперативный штаб Республики Крым.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Опаздывают поезда из Москвы в Севастополь и Симферополь и из Перми в Симферополь. Сейчас они прибыли в Тамань и в Старотитаровку. Минимальное время задержки составляет 2,5 часа, максимальное — 4 часа.

По данным оперштаба, время задержки в пути может измениться. По мере поступления информации начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия.

