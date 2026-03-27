«МегаФон»: интерес уральцев к Коляда-театру в марте вырос на 73%

Среди жителей Екатеринбурга и гостей города вырос интерес к Коляда-театру: в марте трафик на сайте театра вырос на 73% по сравнению с январем, сообщили в пресс-службе оператора «МегаФон». Все больше абонентов интересуются расписанием марафона пьес Николая Коляды — ранее в театре объявили год памяти драматурга.

Во вторую неделю марта трафик из Свердловской области на сайты учреждений культуры Екатеринбурга вырос на 26% по сравнению с предыдущей. Таким образом, Коляда-театр вошел в тройку самых популярных театров Екатеринбурга в марте: на него пришлось 13% трафика от общего объема данных. При этом первое место занял Свердловский театр драмы (более 40%), второе — Екатеринбургский театр оперы и балета (35%). Повышенный интерес у уральцев наблюдается к Свердловскому театру музыкальной комедии и Театру эстрады. Кроме того, по сравнению с началом года наибольшую динамику продемонстрировал Дом актера — трафик на ресурс учреждения вырос в 2,4 раза. В целом востребованность ресурсов екатеринбургских театров в марте увеличилась сразу на 20% относительно января.

Основной трафик — более 80% — сгенерировали сами свердловчане. Интерес к спектаклям в Екатеринбурге также проявили москвичи, петербуржцы, челябинцы, югорчане и пермяки. Поездки на премьеры планируют также жители Самарской, Кировской областей и Кузбасса.

Драматург и основатель Коляда-театра Николай Коляда умер 2 марта, его похоронили 5 марта. Попрощаться с ним пришли тысячи поклонников. Спектакли в театре отменять не стали. На премьеру спектакля «Орфей спускается в ад», последней постановки, над которой работал драматург, все билеты были распроданы.

