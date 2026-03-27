Предпринимателя из Кунгура заподозрили в хищении средств нацпроекта

УФСБ России по Пермскому краю пресечена противоправная деятельность бизнесмена из Кунгура, причастного к хищению бюджетных средств в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили сотрудники краевого УФСБ, предприниматель из Кунгура, используя фиктивные документы, похитил бюджетные средства в крупном размере. Других подробностей спецслужба пока не приводит.

СУ СКР по Пермскому краю на основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.