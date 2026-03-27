В Татарстане планируют ввести дополнительные требования к содержанию домашних животных, согласно которым на каждые 18 квадратных метров квартиры можно содержать одно животное. Проект постановления кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

В Татарстане могут ограничить количество домашних животных в квартире

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ограничения коснутся кошек и собак.

Также планируется запретить содержание собак потенциально опасных пород в коммунальных квартирах и жилых помещениях, где проживают несколько семей.

