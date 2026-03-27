Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил до 6 апреля удары по иранским электростанциям. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, утверждает, что на переговорах удалось достичь конкретных результатов. Ранее ряд оптимистичных заявлений на ту же тему сделал и спецпосланник Стив Уиткофф. Тем временем в Саудовскую Аравию прибыл украинский лидер Владимир Зеленский. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе на этом фоне не исключает неких нестандартных шагов со стороны Белого дома.

Дональд Трамп, по обыкновению, говорил много, долго, красиво и в итоге не сказал ничего. По сложившейся традиции президент США уколол европейских партнеров, в частности, за их нежелание помогать в войне с Ираном: они заявили, что это не их война, но тогда и Украина — это не вопрос Америки. Однако, по словам главы Белого дома, несмотря на это, Вашингтон, в отличие от союзников, ведет себя достойно, поддерживает Киев и, судя по всему, не собирается эту помощь прекращать. Что касается вооружений, которых может не хватить на всех, Трамп дал понять, что проблемы особой нет. Америка сильна как никогда.

Собственно, главный итог заключается в отсутствии какой-либо конкретики. На Ближнем Востоке возможен любой сценарий: как мир, так и активизация боевых действий, читай, наземная операция.

Так кажется, что последний вариант видится более вероятным. Переговоры с Ираном, если они вообще были, или уже провалились, или близки к этому. Несмотря на то, что победа достигнута, придется еще какое-то время повоевать.

Между тем спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, который также задействован в переговорном процессе, выразил оптимизм. По его мнению, сделка не за горами. Теоретически с этим можно согласиться, ведь под это определение можно подогнать практически любой временной отрезок в пределах, скажем, полугода.

Теперь что касается Украины, которая вроде бы отошла на второй план. Владимир Зеленский дал очередное интервью, в котором прямо пожаловался на Дональда Трампа. Война в заливе не пошла Киеву на пользу: Вашингтон давит, требуя выполнить российские условия — вывести ВСУ из Донбасса. Без этого не будет гарантий безопасности. Президент Украины, видимо, не намерен подчиняться. Позднее российский лидер Владимир Путин фактически это подтвердил: идти на уступки в этом вопросе Киев не хочет.

Так что рассчитывать на мирное решение в скором времени, видимо, не стоит.

Между тем Трамп продлил антироссийские санкции, которые были введены по случаю якобы вмешательства Кремля в американские выборы 2016 года, а Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Визит особо не анонсировался. Можно предположить, что украинская антидроновая защита по-прежнему актуальна для стран региона, которые подвергаются иранским ударам. В этой связи нелишне напомнить, что Эр-Рияд — основной ближневосточный партнер и союзник США наряду с Израилем. От этого игрока очень много чего зависит.

Выводы делать рано, но, похоже, есть очень большая подводная часть айсберга, то, о чем мы пока не знаем. Дональд Трамп делает все возможное, чтобы сгустить туман войны, поскольку, как известно, неопределенность страшит намного больше, чем свершившийся факт, пусть даже и с самым негативным окрасом. Как бы то ни было, президент США по-прежнему верен себе и демонстрирует непредсказуемость, что должно, по идее, пугать врагов и удивлять друзей.

Дмитрий Дризе