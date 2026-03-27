Бывшего начальника отдела ФКУ «Упрдор Прикамье» отправили в СИЗО по обвинению во взятке

Бывший начальник отдела инженерных сооружений ФКУ «Упрдор Прикамье» в Перми Максим Самылов, в последнее время работавший в ГКУ «Служба автомобильных дорог Донбасса», признал вину в получении взятки. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Максима Самылова задержали сотрудники краевого УФСБ в Донецке 20 марта и доставили в Пермь. СУ СКР по Пермскому краю предъявило ему обвинение в получении взятки в размере 150 тыс. руб. 21 мая Дзержинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца и десять суток. Краевой суд сократил срок содержания в СИЗО до двух месяцев.

Показания на господина Самылова дал находящийся в СИЗО Москвы бизнесмен Раяз Расулов, выступавший подрядчиком на ремонте и строительстве объектов ФКУ «Упрдор Прикамье». Он заявил, что дал взятку господину Самылову за подписание актов выполненных работ.