Часть фракции ЕР в новосибирском заксобрании не поддержала «мусорную» концессию

Предложенный правительством Новосибирской области проект концессионных соглашений о создании двух комплексов переработки отходов (КПО) на сессии законодательного собрания 19 марта поддержала лишь немногим более половины фракции «Единой России» (ЕР). Это следует из опубликованного протокола заседания регионального парламента.

Согласно протоколу, за проект проголосовали 28 единороссов. Всего во фракцию входит 51 депутат. Против предложения проголосовали вице-спикер, председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко, а также председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин, депутаты Денис Юминов и Зоя Родина.

В числе воздержавшихся оказались семь членов фракции ЕР. В их числе председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев. Спикер заксобрания Андрей Шимкив по этому вопросу не голосовал.

Еще 11 единороссов во время голосования по разным причинам отсутствовали. Среди них председатель комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Вениамин Пак и руководитель комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Александр Шпикельман.

За проект «мусорной» концессии проголосовали, среди прочих, вице-спикер Маис Мамедов, председатели комитетов Олег Подойма (по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам), Валерий Ильенко (по транспортной, промышленной и информационной политике) и Игорь Гришунин (по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения).

Как писал «Ъ-Сибирь», 19 марта заксобрание признало целесообразным строительство под Новосибирском по концессионным соглашениям двух КПО. «Левобережный» с объемом переработки 300 тыс. т мусора в год планируется разместить у села Верх-Тула, «Правобережный» на 330 тыс. т — у села Раздольное. ООО «КПО "Правобережный"» и ООО «КПО "Левобережный"» учреждены АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

В поддержку предложения областного правительства проголосовал 41 депутат, против — шесть, воздержались — девять, не голосовали — пять.

Валерий Лавский