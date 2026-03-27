Мусульмане Канглы подали иск о мечети к властям

Религиозная организация мусульман-суннитов ханафитского мазхаба села Канглы подала иск к администрации Минераловодского муниципального округа о признании права собственности на мечеть. Об этом сообщает пресс-служба Минераловодского городского суда.

Как следует из сообщения, в 2015 году постановлением Побегайловского сельсовета организации предоставили земельный участок на девять лет для безвозмездного срочного пользования. Участок предназначался для размещения религиозных объектов. На территории построили мечеть без получения разрешительной документации. В 2025 году мусульманская община обратилась в администрацию округа с заявлением о вводе здания в эксплуатацию. Однако власти отказали, сославшись на отсутствие необходимых документов и разрешений на строительство. Чиновники подчеркнули, что к объектам религиозного назначения для большого количества людей предъявляются повышенные требования.

«Не соглашаясь с данным отказом и не имея иной возможности в законном порядке признать право собственности на вышеуказанное имущество, Местная религиозная организация мусульман-суннитов ханафитского мазхаба села Канглы Минераловодского района Ставропольского края обратилась в суд с исковым заявлением», — говорится в сообщении.

Суд рассматривает вопрос о принятии искового заявления к производству.

Константин Соловьев