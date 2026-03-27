В Башкирии на рабочих местах за год пострадали более 200 человек

В 2025 году на рабочих местах в Башкирии пострадал 201 человек, из которых 86 получили тяжелые травмы. Погибли 115 человек. Такие оперативные данные сообщила «Ъ-Уфа» руководитель Гострудинспекции Башкирии Татьяна Астрелина.

По ее словам, годом ранее пострадало на 52 человека больше. Количество погибших почти не изменилось — за 2024 год на работе скончались 114 человек. Количество сотрудников, получивших на работе тяжкий вред здоровью, сократилось в 1,6 раза.

Самыми травмоопасными отраслями в Гострудинспекции называют строительство (29 несчастных случаев за год), обрабатывающую промышленность (19 инцидентов) и транспортировку и хранение (15 эпизодов). Основными причинами травмирования и гибели работников являются падение с высоты, ДТП, воздействие движущихся и вращающихся предметов и механизмов, а также падение или обрушение предметов, материалов и грунта.

Вместе с тем, пояснила руководитель ведомства, итоговые данные за 2025 год могут измениться, так как некоторые случаи еще находятся в расследовании надзорного ведомства.

Идэль Гумеров